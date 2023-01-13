Шуфрича та Суркіса виключили з НОК України

Скандальна ситуацію з Нестором Шуфричем та Григорієм Суркісом закінчена. Їх виключили з НОК України.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Національний олімпійський комітет України очистився від непотрібних людей.

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Гончаренко: Геть ОПЗЖ звідусіль

Суркіса та Шуфрича тільки що виключили з Національного олімпійського комітету України. Геть опзж звідусіль!,

– написав Гончаренко.

Нагадаємо, що скандальна історія розгорнулась навколо Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, які зберегли свої місця у складі НОК після виборів нового президента олімпійського комітету.

Скандальна історія з присутність Шуфрича та Суркіса у НОК