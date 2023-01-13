Шуфрича та Суркіса виключили з НОК України
13 січня 2023, 12:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Скандальна ситуацію з Нестором Шуфричем та Григорієм Суркісом закінчена. Їх виключили з НОК України.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Національний олімпійський комітет України очистився від непотрібних людей.
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Гончаренко: Геть ОПЗЖ звідусіль
Суркіса та Шуфрича тільки що виключили з Національного олімпійського комітету України. Геть опзж звідусіль!,
– написав Гончаренко.
Нагадаємо, що скандальна історія розгорнулась навколо Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, які зберегли свої місця у складі НОК після виборів нового президента олімпійського комітету.
Скандальна історія з присутність Шуфрича та Суркіса у НОК
- 17 листопада відбулись вибори нового президента НОК України. На цю посаду було тріо кандидатів, але головними претендентами були олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та депутат Жан Беленюк та чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Перемогу здобув якраз другий.
- Навколо самих виборів виникло чимало скандалів. Багато хто розкритикував обрання нового очільника, які були дуже дивними. Спершу це були оди, які співали Сергію Бубці, який у статусі біженця втік із України після 24 лютого, а далі було вимкнення світла та переобрання у склад членів НОК Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.
- Через їх присутність своє членство припинили – Андрій Шевченко, Андрій Павелко, Євген Пронін, відставки яких вже офіційно прийняли. Суспільство обурилось присутністю колишніх представників проросійської партії ОПЗЖ в організації.
- Новоспечений очільник НОК Гутцайт взявся коментувати справу навколо появи Шуфрича та Суркіса.
- Згодом з'явилась інформація, що обидві скандальні особи покинуть НОК.