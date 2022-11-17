Скандального депутата Шуфрича переобрали до складу НОК України

На генеральній асамблеї НОК України до складу членів комітету переобрали депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Там він складе компанію колезі по фракції Григорію Суркісу.

Національний олімпійський комітет отримав нового голову – ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк із суттєвим відривом програв опоненту.

По темі "Стара система перемогла": Беленюк прокоментував обрання голови НОК України

Але це не всі новини із Генасамблеї. До складу членів НОК України переобрали скандального депутата Нестора Шуфрича, який представляє Федерацію стрільби з лука.

За рішення обрати Шуфрича та представників інших федерацій олімпійських видів спорту проголосували одноголосно – 108 голосів, один утримався.

Те, що цей депутат протягом всієї політичної кар’єри вів проросійську риторику нікого не збентежило. Очевидно, що НОК України продовжує дотримуватись гасла "спорт поза політикою".

Зашквари Шуфрича

Нестор Шуфрич є давнім соратником керівника забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

В березні Шуфрича затримали біля одного з блокпостів Києва, де він фотографував позиції наших захисників.

Після арешту свого шефа Медведчука Шуфрич втік з України, хоча він підпадав під заборону на виїзд.

Громадський "Рух Чесно" вимагає зняти Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

В українському спорті Шуфрич також був президентом футбольного клубу Говерла, який припинив своє існування через численні борги.

Нагадаємо, що віцепрезидентом НОК України обрано Андрія Шевченко. Крім того, колишнього тренера збірної України, разом із Олександром Усиком, Григорієм Суркісом, обрали до складу членів НОК.