Президент Бенфіки Руй Кошта розповів, як вплинула війна на Романа Яремчука. За його словами, футболіст не завжди міг сконцентруватися на грі через ситуацію в Україні.

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Яремчук заслуговує на слова вдячності за всю роботу, яку він виконав у Бенфіці. Люди навіть не знають, що він пережив за останній сезон, коли війна повністю охопила його країну, а його батьки опинились в її епіцентрі! За перші тижні війни Яремчук схуд на шість кілограмів,

– сказав фахівець.

Також Руй Кошта прокоментував трансфер Яремчука до Брюгге

"І хоча він завжди при цьому перебував на тренуваннях у чудовому настрої, проте йому було важко робити те, що він вміє робити. Це було зумовлено війною. Зрештою, для нього з'явилася можливість у Бельгії, і ми зрозуміли, що для цього цей варіант буде найкращим", – зазначив президент "орлів".

Що відомо про перехід Яремчука

Український нападник Роман Яремчук повернувся до Бельгії після сезону в Португалії. Наприкінці серпня він офіційно став гравцем Брюгге.

Його контракт з бельгійською командою розрахований на 4 роки. За інформацією ЗМІ, за трансфер Яремчука клуб із Брюсселя заплатив 16 мільйонів євро, ще три мільйони євро передбачені у формі бонусних виплат.

Яремчук встиг відзначитись дебютним голом вже у першому матчі за Брюгге. Також команда українця стартувала з перемоги у груповому раунді Ліги чемпіонів.