Луческу визначився з основою: стартові склади на матч Штурм - Динамо

Київський клуб готовий до битви з австрійським суперником за право зіграти в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Розповідаємо, які гравці вийдуть на матч з перших хвилин.

Сьогодні Динамо проведе матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником підопічних Мірчі Луческу є віцечемпіон Австрії Штурм. Початок гри – о 21:30 за київським часом.

До теми Штурм – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Тим часом тренери команд назвали стартові склади на поєдинок в Граці. У порівнянні з першою грою Динамо зробило дві заміни. Замість героя того матчу Олександра Караваєва з перших хвилин вийде Віктор Циганков. Також в центрі захисту Олександр Сирота змінить Дениса Попова.

ДИНАМО : Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Шапаренко, Буяльський, Циганков – Бєсєдін.

: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Шапаренко, Буяльський, Циганков – Бєсєдін. ШТУРМ: Зібенгандль – Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станкович, Гірлендер, Прасс, Хорват – Саркарія, Хойлунд.

Пряма трансляція гри відбудеться на каналах "2+2" та Setanta Sports. Текстова трансляція буде доступна на сайті 24 каналу. До слова, за думкою букмекерів, Динамо є явним фаворитом дуелі. На прохід українського клубу виставлений коефіцієнт 1,30, тоді як на успіх Штурма - 3.55.

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