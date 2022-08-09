У матчі Штурм – Динамо визначатиметься команда, яка зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для цього Динамо достатньо не програти супернику на його полі – влаштує як перемога, так і нічия. Все через те, що в першому матчі між командами, Динамо мінімально перемогло Штурм. Все завдяки голу Олександра Караваєва.

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Матч Штурм – Динамо розпочнеться о 21:30 за київським часом. В Україні цей матч транслюватиме Setanta Sports Україна. А також канал "2+2", але із затримкою в 15 хвилин.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Штурм – Динамо. Вона буде доступна в цій новині. Тут також будуть опубліковані усі голи матчу.

Нагадаємо, що якщо Динамо переможе в цьому матчі, то в раунді плей-офф зіграє з переможцем пари Бенфіка – Мідтьюлланн. У першому матчі "орли" перемогли в Лісабоні 4:1.

Якщо Динамо програє, то вилетить напряму в групу Ліги Європи.