Шовковський відвідав українських військових на реабілітації у Києві
23 червня 2022 , 11:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Шовковського
Асистент головного тренера у збірній України Олександр Шовковський зустрівся з військовими. Легендарний у минулому голкіпер відвідав один із медичних центрів.
Підтримав українських військових
47-річний спеціаліст вирішив безпосередньо підтримати українських захисників. Олександр Шовковський відвідав військових, які перебувають на реабілітації у столиці України.
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Світлину у сторіс із медичного центру виставила в інстаграм дружина колишнього футболіста.
Шовковський зробив репост та коротко прокоментував фото.
Сьогодні відвідали бійців, які проходять реабілітацію у Києві,
– підписав СаШо.
СаШо зустрівся з військовими / Скриншот із сторіс футболіста
Чим займається СаШо після закінчення кар'єри
- Взимку 2017-го оголосив про закінчення професійної кар'єри. Голкіпер майже усю кар'єру виступав за київське Динамо, де й Шовковський повісив бутси на цвях.
- Загалом за кар'єру провів 601 матч.
- З вересня 2018 року розпочав працювати тренером із розвитку техніки у збірній України. А вже з серпня 2021-го став помічником головного тренера у національній команді.
- СаШо вже покидав збірну після відходу Андрія Шевченка, але з приходом Олександра Петракова повернувся до роботи у головній команді країни.