Підтримав українських військових

47-річний спеціаліст вирішив безпосередньо підтримати українських захисників. Олександр Шовковський відвідав військових, які перебувають на реабілітації у столиці України.

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Світлину у сторіс із медичного центру виставила в інстаграм дружина колишнього футболіста.

Шовковський зробив репост та коротко прокоментував фото.

Сьогодні відвідали бійців, які проходять реабілітацію у Києві,

– підписав СаШо.



СаШо зустрівся з військовими / Скриншот із сторіс футболіста

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