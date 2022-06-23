Підтримав українських військових

47-річний спеціаліст вирішив безпосередньо підтримати українських захисників. Олександр Шовковський відвідав військових, які перебувають на реабілітації у столиці України.

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Світлину у сторіс із медичного центру виставила в інстаграм дружина колишнього футболіста.

Шовковський зробив репост та коротко прокоментував фото.

Сьогодні відвідали бійців, які проходять реабілітацію у Києві,
– підписав СаШо.


СаШо зустрівся з військовими / Скриншот із сторіс футболіста

Чим займається СаШо після закінчення кар'єри

  • Взимку 2017-го оголосив про закінчення професійної кар'єри. Голкіпер майже усю кар'єру виступав за київське Динамо, де й Шовковський повісив бутси на цвях.
  • Загалом за кар'єру провів 601 матч.
  • З вересня 2018 року розпочав працювати тренером із розвитку техніки у збірній України. А вже з серпня 2021-го став помічником головного тренера у національній команді.
  • СаШо вже покидав збірну після відходу Андрія Шевченка, але з приходом Олександра Петракова повернувся до роботи у головній команді країни.