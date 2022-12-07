Шовковський привітав марокканського голкіпера з повторенням рекорду, встановленого на ЧС-2006

Збірна Марокко здобула сенсаційну перемогу у 1/8 фіналу ЧС-2022. Одним з головних героїв команди став голкіпер Янніс Буну, який у серії післяматчевих пенальті повторив досягнення Олександра Шовковського.

Колишній голкіпер збірної України та київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував вихід Марокко до чвертьфіналу, а також привітав Янніса Буну із повторенням рекорду.

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Цей чемпіонат світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами! Сподіваюся – далі буде.

Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом в чвертьфінал! А голкіпера з чудовою грою!,

– написав Шовковський у Instagtram.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2006 у матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії воротар збірної України Олександр Шовковський не пропустив жодного удару – два удари він відбив, а ще один був невлучним.