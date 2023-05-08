1 травня Мірчу Луческу переніс операцію на ендопротезуванні. Вже наступного дня "Містер" робив свої перші кроки палатою, але командою може керувати лише у телефонному режимі. Фізично ж футболісти працюють під керівництвом його помічника Олександра Шовковського, якому допомагає Олег Гусєв.

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Обидва колишні футболісти Динамо, тому добре знайомі зі стилем гри киян. Початок СаШо на чолі тренерського містка "біло-синіх" приємно дивує. У трьох матчах команда здобула максимальні 9 очок, а тобто три перемоги.

Спершу кияни переграли Металіст (1:3) та Ворсклу (1:2), а 8 травня мінімально обіграли Кривбас 0:1. Єдиний та переможний гол забив захисник Денис Попов.

Шовковський: У моєму житті є дві команди – Динамо Київ та збірна України

На післяматчевій пресконференції Шовковський прокоментував своє майбутнє у київському клубі. Також СаШо розповів, чи готовий повернутись у штаб збірної України, коли її очолить новий головний тренер.

Колишній голкіпер запевнив, що наразі його уся увага зосереджена виключно на столичному клубі.

У моєму житті є дві команди – Динамо Київ та збірна України. Зараз я у Динамо, мені цікаво, як грає київська команда. Безперечно, ми на контакті з Луческу. Є керівництво, яке вирішуватиме всі питання. Є контрактні зобов'язання перед гравцями та тренерами. Давайте питання щодо гри, а решту питань залишимо на потім,

– наголосив Шовковський.

Олександр попросив не заглядати у майбутнє.

"Збірна України? Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. Я зараз у Динамо, я повністю залучений до роботи з Динамо. А що буде завтра, цього ніхто не знає. Давайте спершу ми переможемо у війні, а потім про все інше думатимемо", – додав помічник Мірчі Луческу.

Нагадаємо, що із 2018-го по кінець 2022-го року працював у структурі збірної України. У січні 2023-го став асистентом "Містера" у Динамо. 26 квітня того ж року вимушено через операцію Луческу став виконувачем обов'язків головного тренера киян.

До слова. До кінця сезону-2022/2023 в УПЛ Динамо залишалось зіграти 5 матчів: Чорноморець, Олександрія, Колос, Верес і Металіст 1925. Після 25 турів кияни йдуть на 4-му місці, маючи у своєму активі 50 балів. До третьої Зорі відставання у 5 очок. Перевага над п'ятою Олександрією складає 12 пунктів.