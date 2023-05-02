Рішення провести операцію у столиці України було прийняте самим "Містером", аби показати свою відданість та підтримку українському народу. А також щоб перебувати поряд з командою і стежити за її тренувальним процесом, яким наразі керує його помічник Олександр Шовковський та допомагає йому Олег Гусєв.

До теми Пережив два передінфарктні стани: чому операцію Луческу перенесли

Тепер чекає тривала реабілітація

Мірча Луческу успішно прооперували. Тепер на румунського спеціаліста чекатиме реабілітація після ендопротезування, аби звикнути до нового штучного суглоба.

За інформацією Динамо, вже 1 травня тренер робив перші кроки у палаті.

Наставник перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі і вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою. Мірча Луческу передає привіт команді та її вболівальникам,

– йдеться на офіційному сайті киян.

Нагадаємо, що ендопротезування Луческу довелось зробити через коксартроз (зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба), який приводив до болю у стегні та зменшення рухливості.

Відзначимо, що операція повинна була відбутись швидше одразу після українського "класичного" в УПЛ проти Шахтаря, яке закінчилось нічиєю 1:1. Але була відкладена. Луческу спершу провели заміну коронарного стента, адже наставник Динамо переніс два передінфарктні стани – у 1992-му та 2009-му роках. Після чого "Містеру" потрібно було відновитись, а тоді вже хірурги могли розпочинати ендопротезування.

Динамо під керівництвом Шовковського провело вже один матч. Кияни обіграли харківський Металіст з рахунком 1:3. Після 23-х турів "біло-сині" йдуть на 4-му місці в УПЛ, маючи у своєму активі 44 бали. А це на 5 очок менше, аніж має третя Зоря, а перевага над Олександрією складає 10 очок.

До слова. Луческу працює із Динамо з літа 2020-го, підписавши контракт до кінця червня 2024 року. На чолі команди провів вже 103 поєдинки. Привів столичний клуб до трьох трофеїв.