Колишній голкіпер Динамо вже привів команду до двох поспіль перемог – над Металістом (1:3) та Ворсклою (1:2). 8 травня кияни грають проти Кривбасу, матч вже розпочався.

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"Це стиль Срни, за який Шахтар Луческу ненавиділи майже по всій Україні"

Напередодні цього поєдинку УПЛ Олександр Шовковський отримав несподіваний лист із проханням від ультраса "біло-синіх". Уболівальники Динамо відзначили СаШо, як людину, яка найбільше заслужила бути головним тренером команди. Також фанати привітали колишнього голкіпера із двома перемогами.

Уболівальники попросили СаШо, поки той стоїть на чолі тренерського містка Динамо, прибрати зі стилю гри команди симуляції, яка не частиною футбольного стилю київського гранда. Вони порівняли симулювання гравців киян із колишнім капітаном Шахтаря Даріо Срною, який полюбляв у простих ситуаціях падати і корчитись від болю.

Впевнені, що для Вас (а усією футбольною кар'єрою Ви це довели) симуляція не є частиною футбольного стилю команди Динамо Київ. Однак, нам достеменно відомо (від футболістів Динамо – Ви самі можете це у них уточнити), що з приходом Луческу на тренуваннях відпрацьовувалося як і коли потрібно симулювати. Це стиль Срни, за який Шахтар Луческу ненавиділи майже по всій Україні. На жаль, за 3 роки нав'язування, він приніс свої плоди і в Динамо. І от заборонити цю ху*ню якраз у Ваших силах!,

– попросили фанати Динамо.

У зверненні зауважили, що футболісти Динамо виходять на футбольне поле із прапорами України, але потім під час гри при першій же нагоді роблять із себе "трьохсотих" замість того, аби проявляти мужність та характер.

Під час війни, жодних інших емоцій, крім огиди, це викликати не може. Будь ласка, позбавте нас цієї румунської спадщини!,

– йдеться у публікації.

"П.С. Ми знаємо, що була пропозиція до ультрас, які залишилися в Києві, під'їхати на базу, зустрітися з командою, "підтримати молодь". Ця зустріч, зрозуміло, була відкладена до перемоги. Наш ресурс хоч і не є ультрасівським, і самі вони про це просити не будуть, проте ми б хотіли звернути Вашу увагу на те, що зараз такий час, коли футболісти мали б підтримувати фанатів на фронті, а не навпаки. Їм потрібні мавіки, тепловізори, пікапи і купа всього іншого. Закрийте ці два питання, і над вашою легендарністю згори засяє німб", – підсумували уболівальники киян.

Відзначимо, що Луческу успішно прооперували. Тепер на "Містера" чекає тривале відновлення, але румунський спеціаліст вже робив перші кроки палатою одразу після хірургічного втручання.

Попереду у киян ще 5 поєдинків, якщо не враховувати матч проти Кривбаса, який вже розпочався. "Біло-сині" із 48 балами йде на 4-му місці УПЛ, поступаючись третій Зорі 4 очками.

До слова. Шовковський у 2017-му році закінчив кар'єру професійного футболіста. Грав за головну команду Динамо із 1993 року. У січні 2023-го СаШо приєднався до тренерського містка "біло-синіх" та став помічником головного тренера.