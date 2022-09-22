Петраков: Я дал шанс сыграть другим футболистам
Если первая половина игры закончилась безголевой ничьей, то на втором тайме в наши ворота прилетело сразу 3 мяча. Главный тренер национальной команды Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных.
К теме Украина разгромно уступила Шотландии в матче Лиги наций
"У нас не было основных игроков, которые получили травмы, поэтому я дал шанс сыграть другим футболистам. Не играли Зинченко, Бущан, Забарный получил "лишнюю"… Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим исполнителям, они сыграли неудачно. В первом тайме команда выглядела еще более-менее, а во втором мы увидели столько брака… Наш футбол немного отличается от британского. Я предупреждал ребят, говорил им об этом. Вчера во время тренировки увидел – что-то не то. Остановил занятия, поговорил с ним", – сказал Петраков.
Наставник "сине-желтых" верит, что его подопечные смогу вернуть лидерство в группе Лиги наций.
Сначала мы разберем игру. Еще ничего не потеряно. Впереди – важный поединок с Арменией, всего два матча. Я с оптимизмом смотрю в будущее, мы сделаем все возможное, чтобы занять первое место,
– заявил коуч.
Петраков о замене Тараса Степаненко в перерыве: "У него была желтая карточка. Я с ним пообщался в перерыве, решил заменить".
Специалист прокомментировал игру Бондаря и подчеркнул, что поражение – его вина.
Дилемма существует всегда. Бондарь вышел в "основе" вместе с Матвиенко. Я решил сыграть таким составом. Всё решает главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек – главный тренер. Это моя вина,
– считает тренер. Также тренер высказался о переносе тура УПЛ перед матчами сборной Украины.
"Я говорил об этом, поскольку мы играем вне дома. У нас в стране идет война, вы знаете об этом? Нам нужно провести игру, сесть в поезд или автобус. Уже не так, как раньше, когда мы сели в самолет и улетели", – отметил специалист.
Перед матчем появилась информация о том, что Анатолий Трубин после игры с Шотландией отправится в расположение молодежной сборной, Петраков подтвердил эту информацию.
Я принял решение, поблагодарил его. Он поедет в помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма,
– добавил Петраков.
Следующие матчи "сине-желтых"
- В сентябре сборную Украины ожидает еще два матча. На выезде национальная команда сыграет против Армении – 24 сентября.
- В Кракове у украинцев будет шанс реабилитироваться перед болельщиками и наверстать упущенное в ответном матче с Шотландией. Эта игра состоится 27 сентября.