Ліга націй: Україна визначилась із формою на гру проти Шотландії

Збірна України 21 вересня знову гостюватиме на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Команда Олександра Петракова зустрінеться з Шотландією.

Форми у кольорах українського прапора

Напередодні матчу збірні визначились із комплектами ігрових форм, у яких футболісти вийдуть на поле у Шотландії. Україна обрала зіграти у жовтому.

Варто дізнатись Без Забарного: Петраков оголосив заявку України на матч проти Шотландії в Лізі націй



Форма України на гру проти Шотландії / Фото Олександра Гливинського

Натомість шотландці обрали сині кольори форми.



Шотландія проведе гру у синьому комплекті форми / Фото Олександра Гливинського

Матч ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за Києвом. Це буде друга зустріч між цими збірними за останні декілька місяців. 1 червня 2022 року національні команди зустрілись у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. У тій зустрічі "синьо-жовті" святкували впевнену виїзну перемогу з рахунком 1:3.

Ситуація у групі