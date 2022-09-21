Ліга націй: Україна визначилась із формою на гру проти Шотландії

21 вересня 2022 , 14:46
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Джерело:

УАФ

Збірна України 21 вересня знову гостюватиме на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Команда Олександра Петракова зустрінеться з Шотландією.

Форми у кольорах українського прапора

Напередодні матчу збірні визначились із комплектами ігрових форм, у яких футболісти вийдуть на поле у Шотландії. Україна обрала зіграти у жовтому.

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Форма України на гру проти Шотландії / Фото Олександра Гливинського

Натомість шотландці обрали сині кольори форми.


Шотландія проведе гру у синьому комплекті форми / Фото Олександра Гливинського

Матч ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за Києвом. Це буде друга зустріч між цими збірними за останні декілька місяців. 1 червня 2022 року національні команди зустрілись у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. У тій зустрічі "синьо-жовті" святкували впевнену виїзну перемогу з рахунком 1:3.

Зверніть увагу! На сайті 24 каналу буде доступна відео онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна.

Ситуація у групі

  • Україна досі не знає смаку поразок у цьогорічному розіграші Ліги націй. Підопічні Олександра Петракова здобули дві перемоги та одного разу зіграли внічию. Наразі українці мають 7 очок.
  • На один бал менше у Шотландії, яка йде другою, шість пунктів.
  • Ірландія з 4 очками посідає 3-тє місце, а Вірменія має 3 бали та замикає групу.
Автор: Софія Кулай