Формы в цветах украинского флага

В преддверии матча сборные определились с комплектами игровых форм, в которых футболисты выйдут на поле в Шотландии. Украина выбрала сыграть в желтом.

Следует узнать Без Забарного: Петраков объявил заявку Украины на матч против Шотландии в Лиге наций



Форма Украины против Шотландии / Фото Александра Гливинского

Шотландцы выбрали синие цвета формы.



Шотландия проведет игру в синем комплекте формы / Фото Александра Гливинского

Матч лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября в 21:45 по Киеву. Это будет вторая встреча между этими сборными за последние несколько месяцев. 1 июня 2022 года национальные команды встретились в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022. В этой встрече "сине-желтые" праздновали уверенную выездную победу со счетом 1:3.

Обратите внимание! На сайте 24 канала будет доступна видео онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина.

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