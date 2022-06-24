Шотландія розбила Україну, "синьо-жовті" втратили шанси поїхати на ЧС-2023

Жіноча збірна України з футболу 24 червня вперше за довгий час зіграла матч кваліфікації ЧС-2023. "Синьо-жовті" поступилась Шотландії.

Україна – Шотландія 0:4

Голи: Вір, 9, Катберт, 17, Томас, 20, 43

До цього поєдинку українська збірна провела вже чотири матчі. "Синьо-жовті" здобули 4 очки (одна перемога, одна мирова та дві поразки). Підопічні Луїса Кортеса йдуть четвертими серед п'яти збірних.

Шотландські футболістки за 6 зустрічей завоювала 10 пунктів. Завдяки такому результату суперник України йде на другому місці у групі, поступаючись лише лідеру Іспанії.

Попередня зустріч у 2021 році між цими збірними закінчилась нічиєю 1:1. У складі України забила Роксолана Кравчук, пише 24 канал.

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Наші дівчата вийшли на футбольне поле з синьо-жовтими прапорами та потужно виконали гімн України. Рейчел Корсі вивела шотландську збірну з синьо-жовтою капітанською пов'язкою.

Хтось із українок зіграв рукою у власному штрафному, але суддя призначила штрафний на користь господарок. "Синьо-жовті" стрімко вибігли в атаку, Овдійчук віддала на Кравчук. Роксоляна класно подала з флангу, але Козлова, яка стала адресаткою передачі пробила вище воріт.

Збірні активно розпочали поєдинок.

На 9-й хвилині гості заробили право на пенальті після дуже спірного рішення арбітрині. Корсун першою була на м'ячі та чисто вибила його з-під ніг опікунки. Суддя чомусь вказала на 11 метрів. Голкіпер України Самсон була близькою, щоб парирувати постріл та навіть доторкнулась до м'яча після удару Вір – 0:1.

Матч судила арбітриня Лаос. Це прізвище добре знайоме українським уболівальникам. Суддя з таким же прізвищем не поставив пенальті на Андрію Ярмоленку.

Козлова високо пішла у пресинг, змусила помилитись шотландок. М'яч опинився у ногах Петрик, але Анна з-за меж штрафного пробила прямо по центру воріт, де стояла голкіперка гостей.

На 17-й хвилині Апанащено не змогла вибити м'яч у боротьбі з Катберт, яка вийшла віч-на-віч із українською воротаркою та легко подвоїла перевагу – 0:2.

Кравець ледь не зрізала м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Після подач з кутового Козлова недограла до кінця з опікункою та дозволила Томас забити третій гол Шотландії у матчі – 0:3.

Гол у роздягальню забили гості. Томас головою спрямувала м'яч за комірець Самсон після подачі з кутового – 0:4.

З дальньої відстані до м'яча приклалась Глущенко, але шотландська голкіперка витягнула м'яч з-під поперечини. Українки у другому таймі не виглядали цікаво в атаці. Заміни теж не перевернули гру з ніг на голову.

На жаль, поступаємось 0:4. "Синьо-жовті" втрачають усі шанси на вихід на ЧС-2023.

Шотландія з 13 пунктами продовжує йти другою у групі В.

Україна залишається четвертою з 4 очками. Відставання від Угорщини у 5 балів збереглось.

Наступний матч жіноча збірна України зіграє 28 червня. Суперником стане Угорщина.