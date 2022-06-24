Украина – Шотландия 0:4
Голы: Вер, 9, Катберт, 17, Томас, 20, 43
- До этого поединка украинская сборная провела уже четыре матча. "Сине-желтые" завоевали 4 очка (одна победа, одно мировое и два поражения). Подопечные Луиса Кортеса идут четвёртыми среди пяти сборных.
- Шотландские футболистки за 6 встреч завоевали 10 пунктов. Благодаря такому результату соперник Украины идет на втором месте в группе, уступая только лидеру Испании.
- Предыдущая встреча в 2021 году между сборными закончилась ничьей 1:1. В составе Украины забила Роксолана Кравчук, пишет 24 канал.
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Наши девушки вышли на футбольное поле с сине-желтыми флагами и исполнили гимн Украины. Рэйчел Корси вывела шотландскую сборную с сине-желтой капитанской повязкой.
Кто-то из украинок сыграл рукой в собственной штрафной, но судья назначила штрафной в пользу хозяйок. "Сине-желтые" стремительно выбежали в атаку, Овдийчук отдала на Кравчук. Роксоляна классно подала с фланга, но Козлова, ставшей адресаткой передачи, пробила выше ворот.
Сборные активно начали поединок.
На 9-й минуте гости заработали право на пенальти после очень спорного решения арбитрине. Корсун первой была на мяче и чисто выбила его из-под ног покровительницы. Судья почему-то указала на 11 метров. Голкипер Украины Самсон была близка, чтобы парировать выстрел и даже прикоснулась к мячу после удара Вир – 0:1.
Козлова высоко пошла в прессинг, заставила ошибиться шотландок. Мяч оказался в ногах Петя, но Анна из-за пределов штрафной пробила прямо по центру ворот, где стояла голкиперка гостей.
На 17-й минуте Апанащено не смогла выбить мяч в борьбе с Катберт, которая вышла один на один с украинской вратарью и легко удвоила преимущество – 0:2.
Кравец едва не срезала мяч в свои ворота после прострела с фланга. После подач из углового Козлова недоиграла до конца с попечительницей и позволила Томас забить третий гол Шотландии в матче – 0:3.
Гол в раздевалку забили гости. Томас головой направила мяч за воротничок Самсон после подачи с углового – 0:4.
С дальней дистанции к мячу приложилась Глущенко, но шотландская голкиперша вытащила мяч из-под перекладины. Украинки во втором тайме не выглядели интересно в атаке. Замены тоже не перевернули игру с ног на голову.
К сожалению, уступаем 0:4. "Сине-желтые" упускают все шансы на выход на ЧМ-2023.
- Шотландия с 13 пунктами продолжает идти по второй в группе В.
- Украина остается четвертой с 4 очками. Отставание от Венгрии в 5 баллов сохранилось.