Протистояння андердогів групи D

Чехія з другого місця вийшла у фінальну частину Євро-2020, поступившись лише англійцям. Цікаво, що взяти реванш у суперника вони зможуть вже 22 червня. Англія та Чехія потрапила в одну групу D.

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Шотландія завершила виступи на третій сходинці. Збірну випередили Бельгія та Росія, які вже 12 червня зіграли перший матч на Євро-2020. Розгромну перемогу святкували бельгійці (3:0).

Обидві команди "міцні горішки", тому на фанатів чекає матч двох непоступливих суперників. Команди 9 разів зустрічались на одному футбольному полі. У відборі на чемпіонат Європи збірні зіграли між собою чотири матчі, у трьох із них звитягу святкували чехи. Одного разу зустріч завершувалась нічиєю. Футболісти Шотландії не знали смаку звитяг.

Загалом в історії протистоянь обидві збірні по 4 рази перемагали у поєдинках. А лише одна зустріч завершувалась мировою.

Матч Шотландія – Чехія відбудеться 14 червня о 16:00.

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Експерти вагаються, хто може стати переможцем зустрічі та вийде вперед у рахунку історії протистоянь між Шотландією та Чехією. На перемоги обидвох збірних стоять однакові коефіцієнти – по 2,89. Нічия у цьому непоступливому матчі також може бути розписана – 3.

Поєдинок Євро-2020 може завершитись мінімальною звитягою Шотландії або Чехії – 6,20. діапазон голів 0-1 – 2,61.

Другий тайм повинен бути більш результативним – 2,10. А перший гол у протистоянні може бути забитий у перші 15 хвилин – 3,90.

Записати свої прізвища на табло можуть Шик та Адамс – 3 та 3,20 відповідно.