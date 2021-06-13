Противостояние андердогов группы D

Чехия со второго места вышла в финальную часть Евро-2020, уступив лишь англичанам. Интересно, что взять реванш у соперника они смогут уже 22 июня. Англия и Чехия попали в одну группу D.

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Шотландия завершила выступления на третьей строчке. Опередили сборную Бельгия и Россия, которые уже 12 июня сыграли первый матч на Евро-2020. Разгромную победу праздновали бельгийцы (3:0).

Обе команды "крепкие орешки", поэтому фанатов ждет матч двух неуступчивых соперников. Команды 9 раз встречались на одном футбольном поле. В отборе на чемпионат Европы сборные сыграли между собой четыре матча, в трех из них победу праздновали чехи. Однажды встреча завершалась ничьей. Футболисты Шотландии не знали вкуса побед.

Всего в истории противостояний обе сборные по 4 раза побеждали в поединках. А только одна встреча завершалась мировой.

Матч Шотландия – Чехия состоится 14 июня в 16:00.

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Эксперты колеблются, кто может стать победителем встречи и выйдет вперед в счете истории противостояний между Шотландией и Чехией. На победы обеих сборных стоят одинаковые коэффициенты – по 2,89. Ничья в этом неуступчивом матче также может быть расписана – 3.

Поединок Евро-2020 может завершиться минимальной победой Шотландии или Чехии – 6,20. диапазон 0-1 голов – 2,61.

Второй тайм должен быть более результативным – 2,10. А первый гол в противостоянии может быть забит в первые 15 минут – 3,90.

Записать свои фамилии на табло могут Шик и Адамс – 3 и 3,20 соответственно.