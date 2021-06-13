Перед матчем суперників України

Євро-2020 буде історичною подією для Північної Македонії. Збірна цієї країни дебютує на чемпіонаті Європи. Для Австрії цей турнір стане вже третім в історії. Команди двічі зустрічались у відборі на Євро. Збірні грали в одній групі, а в обидвох матчах перемогу святкували австрійські футболісти – 4:1 та 2:1.

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Австрія вийшла у фінальну частину змагань з другого місця. Македонці ж фінішували у цій же групі на третьому місці. Попереду себе вони пропустили лише польську збірну на чолі з Робертом Левандовським.

Німецький наставник Франко Фода зібрав дуже боєздатну австрійську команду. Навіть тільки один захист збірної вартує уваги футбольних фанатів. А от Північна Македонія – один із аутсайдерів групи. Хоча футболістам цієї країни вдавалось створювати сенсацію. Наприклад, це ставалось у матчі проти Німеччини, у якому німці несподівано поступились супернику із рахунком 1:2.

Матч Австрія – Північна Македонія відбудеться 13 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

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