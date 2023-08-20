Анатолій Трубін у літнє трансферне вікно змінив клубну прописку та підписав контракт із Бенфікою. Його угода з португальцями розрахована на 5 років.

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Трубіну потрібен час

За час перебування у клубі українця, команда зіграла 2 матчі. У першому зазнала поразки від Боавішти (2:3), а в другому переграла Ештрелу Амадору. У переможній грі вперше до заявки потрапив Анатолій Трубін, проте поки не встиг дебютувати. Основний же голкіпер Одіссеас Влаходімос після першого туру, де пропустив тричі, не потрапив навіть на лаву запасних.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт пояснив ротацію у воротарській лінії.

"Після понеділка (матчу з Боавіштою – 24 Канал) було очевидно, що я хотів мати свіжу енергію на цій позиції. Тепер у нас 3 топові голкіпери. Виступ Влаходімоса не був хорошим, і я вирішив зробити зміни. Я вирішив випустити Самуела Соареша. Він добре проявив себе у передсезонній підготовці, і я задоволений ним.

У Трубіна є потенціал стати голкіпером Бенфіки, але він працюює тут лише 9 днів, він ще адаптується. Поставити Самуеля було хорошим рішенням. Він довів, що є хорошим воротарем. Влаходімос просив пояснень? Я не буду коментувати це", – сказав Шмідт після перемоги у другому турі.

За даними A Bola, між багаторічним основним голкіпером Бенфіки Влаходімосом та Шмідтом виник конфлікт, після того, як тренер повідомив, що грек не потрапить до стартового складу на матч із Ештрелою Амадора, а місце в воротах займе Самуел Соареш. Голкіперу це не сподобалося та він пішов на конфлікт з тренером, через що був виключений із заявки на гру.

До цього додається, що Влаходімос морально спустошений через трансфер Анатолія Трубіна, який брався під основу, та публічну критику з боку Шмідта. Очікується, що після загострення конфлікту йому загрожують дисциплінарні санкції. Це може зіграти на руку ексголкіперу Шахтаря, дебюту якого дуже чекають українські фанати.

Довідка. Наступний матч Бенфіка зіграє 26 серпня о 22:30 проти Жил Вісенте.