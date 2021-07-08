Ганебний вчинок фаната: Шмейхелю світили лазером в обличчя під час пенальті Кейна – фото

Збірна Англії лише завдяки вигаданому пенальті здолала Данію в 1/2 фіналу Євро-2020. Під час пробиття 11-метрового удару фанати спробували завадити голкіперу Петеру Шмейхелю.

Низький вчинок фаната

Збірна Англії лише наприкінці першого овертайму вийшла вперед у рахунку. Стерлінг картинно впав у штрафному Данії та заробив пенальті. Хоча у цьому епізоді не лише падіння виглядало кумедно, а й можна взяти до уваги те, що на полі було два м'ячі.

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Фанати на трибунах "Вемблі" повели себе дуже некрасиво. Один із уболівальників засвітив лазерною указкою в обличчя голкіперу Данії Касперу Шмейхелю під час виконання пенальті Гаррі Кейном. Таки чином він хотів завадити воротарю сконцентруватись на 11-метровому ударі. Але навіть це не завадило стражу воріт показати свою майстерність.

Шмейхель вгадав напрямок удару нападника, але не встиг зреагувати на добивання Кейна. У підсумку – 2:1 звитяга Англії, яка вийшла у фінал чемпіонату Європи.

"Жахливо дивитись на це"

Це зауважив у відомий коментатор та блогер з Австралії Джейк Баклі. Він опублікував світлини, на яких видно, як один з уболівальників англійської збірної світив лазером в очі воротарю Данії перед пенальті.

Неймовірно. Хтось із натовпу навів лазер на очі Шмайхеля, коли той намагався врятувати свою команду від пропущеного голу. Жахливо дивитись на цю Англію. Ганебно,

– написав у пості Баклі.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Англія буде мати перевагу рідного поля та трибун, але Італія спробує завдати кривдникам України поразки. Початок останнього матчу чемпіонату Європи стартує о 22:00.