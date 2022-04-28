Катерина про виховання "патріотів"

Цього разу Катерина відреагувала на "патріотичне виховання" у тимчасово окупованому Криму. Дружина Легендарного боксера назвала цей "витвір мистецтва" шизофренією.

Варте уваги "Справжній бій": журнал The Ring присвятив випуск українським боксерам, які захищають Україну

На фотографії, яку прокоментувала Катерина, діти в садочку тримали російський триколор. Автор публікації прокоментував це так: "Дитячий садок у Криму. "Патріотизм" з дитинства".

Ну на ніч кошмари. Шизофренія чистої води!

– написала у своєму інстаграмі дружина Усика.



"Патріотичне виховання" в Криму / Фото з інстаграму дружини Усика

На жаль, родина Усика відчула на собі всі жахи "руского міра". Окупанти побували у їхньому будинку у Ворзелі, що на Київщині.

На щастя, родина встигла вчасно виїхати. Олександр Усик вже почав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Бій може відбутися вже 23 липня. Місцем поєдинку може бути Саудівська Аравія або Велика Британія.