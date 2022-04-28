Екатерина о воспитании "патриотов"

В этот раз Екатерина отреагировала на "патриотическое воспитание" во временно оккупированном Крыму. Жена Легендарного боксера назвала это "произведение искусства" шизофренией.

Стоит внимания "Настоящий бой": журнал The Ring посвятил выпуск украинским боксерам, защищающим Украину

На фотографии, прокомментированной Екатериной, дети в садике держали российский триколор. Автор публикации прокомментировал это так: "Детский сад в Крыму. "Патриотизм" с детства".

Ну на ночь кошмары. Шизофрения чистой воды!

– написала в своем инстаграмме жена Усика.



"Патриотическое воспитание" в Крыму / Фото из инстаграма жены Усика

К сожалению, семья Усика испытала на себе все ужасы "русского мира". Оккупанты побывали в их доме в Ворзеле Киевской области.

К счастью, семья успела вовремя уехать. Александр Усик уже начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа.

Бой может состояться уже 23 июля. Местом поединка может быть Саудовская Аравия или Великобритания.