Прийняли позицію жертви та ще й справедливості: офіційна заява Шинніка, який отримав від Миная

Російський клуб опублікував офіційну заяву щодо побиття гравців їхньої команди українськими футболістами. Шиннік вирішив виставити себе на загал жертвою.

Російський колектив висунув свою версію інциденту, який стався у готелі в Туреччині. Шиннік вимагає справедливості, хоча й упустив декілька моментів у своїй розповіді, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Бідолашні росіяни

Російська команда правдиво розповіла, що не вони стали ініціатором конфлікту. Та от Шинніку не вистачило сміливості розповісти, що саме вони стали причиною сутички. Команда позиціонує себе жертвою та виправдовує дії своїх футболістів, називаючи їх справжньою командою. Також прилетілу і готелю, де базувались росіяни, який не забезпечив команді з країни-агресора безпеку.

Ввечері, 13 лютого на території готелю "Сігінус", що у місті Белек, (Туреччина) в якому проживає наша команда, стався інцидент із футболістами української команди Минай. У зв'язку з цим футбольний клуб Шиннік офіційно заявляє, що не є ініціатором конфлікту. Наші футболісти вчинили як справжня команда, заступившись за свого одноклубника, на якого було вчинено напад. За результатами медичного огляду серйозних травм у футболістів Шинніка виявлено не було. Зараз наша команда перебуває в безпеці, і клубом було ухвалено рішення, щоб уникнути подальшого конфлікту, переміститися в інший готель. Слід зазначити, що бронювання даного готелю відбулося ще в листопаді 2022 року при дотриманні умов безпечного знаходження нашої команди. Ми вважаємо неприйнятним та засуджуємо будь-які форми насильства та відстоюватимемо не лише інтереси клубу, а й інтереси нашої країни. У ситуації розбираються правоохоронні органи,

– йдеться у заяві Шинніка.

Правдива сторона ситуації