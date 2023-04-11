Що загрожує українському футболу через рішення УЄФА щодо Білорусі

В УЄФА так і не наважилися відсторонити збірну Білорусі з футболу від міжнародних турнірів, а тамтешні клуби - від єврокубків. І тепер в невизначеному стані опинилася збірна України.

Покарання для Росії, але не Білорусі

УЄФА – саме та організація, яка відповідає за увесь професійний футбол в Європі. 28 лютого 2022 року УЄФА цілковито відсторонила Росію від усіх міжнародних змагань, як рівні збірних, так і рівні клубів. Все через війну проти України. От тільки Білорусь під цю заборону не потрапила. В УЄФА вирішили поставитися до цієї країни з диктаторською владою значно лояльніше. Там лише заборонили проводити матчі на території країни. Але що збірна, що клуби могли й далі брати участь в міжнародних турнірах, правда на нейтральній території та без глядачів.

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Відтак збірна Білорусі з футболу була допущена до участі у відборі на Євро-2024. І навіть зіграла два перші матчі (обидва програла). Депутати Європарламенту зверталися до УЄФА, де акцентували на тому, що не можна цю команду допускати до міжнародних змагань. Адже білоруська влада будь-які такі випадки використовує для своєї пропаганди. Але в УЄФА проігнорували це звернення. Відтак збірна Білорусі продовжує участь у відборі на Євро-2024. А білоруські футбольні клуби можуть готуватися до участі у кваліфікації єврокубків з початку наступного сезону.

"Підніжка" для збірної України та клубів

Участь білоруської збірної та клубів у міжнародних матчах мож стати на заваді українській збірній та клубам. Все через позицію Міністерства молоді та спорту України. Воно підготувало проєкт постанови уряду, за яким спортивні федерації будуть позбавлені статусу національної, якщо члени цієї федерації беруть участь у змаганнях, куди допущені російські та білоруські спортсмени.

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Формально участь збірної України у відборі на Євро-2024 може стати підставою для того, щоб відібрати статус національної в Української асоціації футболу. Це може потягнути за собою інші правові наслідки як зі сторони української влади, так і УЄФА та ФІФА, що в кінцевому результаті може призвести до повної заборони для всіх українських збірних та клубів в участі в міжнародних турнірах.

Редакція сайту 24 Каналу поспілкувалася з заступником міністра Матвієм Бідним з цього приводу. Правда сам чиновник зазначив, що футбол – це не його спеціалізація. Але він є на високій посаді, від якої залежить розвиток українського спорту. І дотичний до теми заборони українським спортсменам виступати на турнірах, куди допустили росіян чи білорусів

"Позиція держави та позиція міністерства – що не можуть представники наших офіційних делегацій брати участь у змаганнях, де допущені росіяни та білоруси. Таким чином толеруючи та легітимізуючи їх допуск до міжнародних спортивних змагань. І взагалі до цивілізованого суспільства. Скрізь, політика чи культура, ми вимагаємо, що допускати росіян не можна. Так само і тут. Ми говоримо, що якщо тут беруть участь росіяни чи білоруси, то жодний представник нормальної цивілізованої країни брати участь в такому заході не може. Він має його уникати та бойкотувати, своїм прикладом показуючи, що це неприпустимо. І вимагати того самого від наших союзників, колег, партнерів, які так само розглядають жорстку відповідь на це – демарш. І для того, щоб в нас було моральне право це робити, ми не можемо допустити бодай якихось вагань. Ми маємо бути жорсткими у своїх рішеннях та позиції", – заявив Матвій Бідний.

Відтак він не бачить можливості, щоб збірна України грала у турнірі, куди допустили білорусів. Хоча УЄФА під час жеребкування розводить збірні України та Білорусі, як і українські та білоруські клуби.

А якщо вони вийдуть на поле з ними разом? Ну як дивитися один одному в очі? Як говорити про те, що має бути гідна поведінка один до одного? Про що нам з ними говорити? Як можна загалом сьогодні в цивілізованому світі, з людьми, які підтримують вбивства і катування, як можна з ними грати в якісь ігри? Фактично співдіяти. Це колаборація таким чином відбувається з агресором,

– розповів Матвій Бідний.

Правда не до кінця зрозуміло, чи в Мінмолодьспорті усвідомлюють наслідки для українського футболу, якщо збірну таки змусять знятися з відбору на Євро-2024. Адже наша країна в такому разі не лише отримає тривалу дискваліфікацію з міжнародних змагань. Для прикладу, УАФ отримує гроші від УЄФА на розвиток футболу в країні. А футбольні клуби – чималі призові за участь в єврокубках, які й становлять значну частину їх бюджету. Окрім того, футбол – це один з найбільш популярних видів спорту. І участь у міжнародних змаганнях – це і питання престижу.

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Хоча, за словами Матвія Бідного, "міністерство готове брати на себе відповідальність за всі рішення, які воно приймає", але навряд чи варто очікувати компенсації для УАФ або клубів у випадку дискваліфікації України.

Загалом вся концепція "покарання" вимагає детальнішого опрацювання. Адже не у всіх видах спорту можна карати федерацію за вчинок окремого спортсмена. Для прикладу, український футболіст Руслан Маліновський виступає у чемпіонаті Франції, де в іншому клубі є російський гравець. Якщо йти формально, то навіть у такому разі на УАФ може очікувати покарання. Здається, що цю проблему розуміють і в міністерстві.

"Це ж не є, щоб просто карати. Ми говоримо за принцип, за підхід, за розуміння спільної нашої позиції. А не покарання за формальними ознаками", – відзначив Матвій Бідний.

Залишається лише дочекатися того, коли відповідну правку в постанову Кабміну внесуть. І як її будуть на ділі застосовувати. Бо якщо підійти до справи формально, то на український футбол може очікувати навіть не падіння, а крах.