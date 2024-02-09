Ні слова про українця: тренер Арсенал розповів про травмованих гравців, забувши про Зінченка

Футболісти лондонського Арсенала готується до матчу 24-го туру АПЛ-2023/2024. У неділю, 11 лютого, "каноніри" зіграють на виїзді проти Вест Хема.

Напередодні поєдинку головний тренер Арсенала Мікель Артета розкрив кадрову ситуацію у команді. Наставник розповів, хто може повернутись у загальну групу найближчим часом.

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Жодного слова про Зінченка

Однак серед названих гравців Артета не згадав ім'я Олександра Зінченка. Лівий захисник лондонського клубу потрапив у лазарет команди у домашньому матчі проти Ліверпуля. Українець провів лише один тайм та був замінений по перерві, що викликало подив в уболівальників "канонірів".

Виявилось, що Олександр отримав травму у першому таймі, тому був замінений на Якуба Ківьора. Наразі Артета не дав жодної конкретики щодо фізичного стану Зінченка та його терміну повернення на футбольне поле.

Букайо Сака продовжував відновлюватися протягом тижня. Він почувається добре. Щодо Парті, він прогресує, але ще зарано говорити про його повернення. У нас є кілька претендентів на повернення до складу. Я думаю, що вони розвиваються дуже добре. Перед матчем у нас буде ще одне тренування, і ми сподіваємося, що кілька гравців потраплять до заявки,

– розповів коуч Арсенала.

Пригадаємо, що Арсенал переграв вдома Ліверпуль з рахунком 3:1.

Матч Вест Хем – Арсенал розпочнеться 11 лютого о 16:00. На полі зійдуться 7-ма та 3-тя команда турнірної таблиці АПЛ.

Зінченко до травми, яка вже давно його мучить час від часу, встиг провести 27 матчів, у яких оформив гол та два асисти.