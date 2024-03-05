Колишній чемпіон світу назвав умови, за яких Усик може перемоги Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс поділився думками щодо поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика. Він розповів, що треба українцю для того, аби здолати "Циганського короля".

Рой Джонс зробив прогноз на бій між володарем пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Він висловив прихильність до обох боксерів.

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За яких умов Усик переможе Ф'юрі

"Мені подобаються обидва хлопці. Це складний для оцінки бій. Якщо Тайсон Ф'юрі вийде і не буде голодним, як у бою з Франсісом Нганну, то Усик точно його переможе. Але якщо він голодний, то хороший великий хлопець зазвичай перемагає хорошого маленького хлопця.

Він не надто малий для Ф'юрі. Коли ти дуже вибуховий, немає різниці, якого ти розміру. Вибухова сила знищує будь-кого. Усик хороший і сильний, але він не вибуховий", – сказав Джонс.

Усик – Ф'юрі: головне про бій