Тайсон Ф'юрі висловився про перенесення бою з Усиком. Він навіть думав, що бій може вже не відбутися.

Дивіться також "Хочу, щоб Ф'юрі зламали щелепу": Джошуа вболіватиме за Усика в поєдинку за абсолют

Як Ф'юрі прокоментував перенесення бою з Усиком

"Знаєте що? У цій грі лайно трапляється. Це було не вперше і не буде востаннє. Бої скасовуються через травми. Спочатку я був трохи розлючений, думав, що бій не відбудеться, бо в нас не було дати. Але як тільки ми отримали дату через 2 дні – це була фантастика. Все добре", – сказав Ф’юрі.

Що відомо про перенесення бою