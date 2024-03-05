Тайсон Ф'юрі висловився про перенесення бою з Усиком. Він навіть думав, що бій може вже не відбутися.
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Як Ф'юрі прокоментував перенесення бою з Усиком
"Знаєте що? У цій грі лайно трапляється. Це було не вперше і не буде востаннє. Бої скасовуються через травми. Спочатку я був трохи розлючений, думав, що бій не відбудеться, бо в нас не було дати. Але як тільки ми отримали дату через 2 дні – це була фантастика. Все добре", – сказав Ф’юрі.
Що відомо про перенесення бою
- Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- На початку лютого Ф'юрі отримав розсічення під час тренування, що призвело до перенесення запланованого на 17 лютого поєдинку.
- Після цього українська команда боксера внесла новий пункт у контракт, згідно з яким Ф'юрі повинен буде сплатити штраф у разі скасування бою.
- Нагадаємо, що спочатку бій був запланований на грудень 2023 року, але після поєдинку з Нганну у жовтні, Тайсону знадобилася перерва для відновлення.