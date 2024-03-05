Рой Джонс сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Он выразил благосклонность к обоим боксерам.

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При каких условиях Усик победит Фьюри

"Мне нравятся оба парня. Это сложный для оценки бой. Если Тайсон Фьюри выйдет и не будет голодным, как в бою с Франсисом Нганну, то Усик точно его победит. Но если он голодный, то хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня.

Он не слишком мал для Фьюри. Когда ты очень взрывной, нет разницы, какого ты размера. Взрывная сила уничтожает любого. Усик хороший и сильный, но он не взрывной", – сказал Джонс.

Усик – Фьюри: главное о бое: Фьюри: главное о бое