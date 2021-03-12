Фора в ставках на спорт: що це та яка від неї користь

Якщо вам вже набридли звичайні ставки з банальним вгадуванням переможця спортивної події й ви хочете щось міняти, та не знаєте з чого почати, тоді вам сюди. Ми розповімо вам про переваги ставки на фору й для чого вона взагалі існує.

Що таке фора й для чого вона потрібна

Часто буває, що переможець події настільки очевидний, що коефіцієнт на нього мінімальний. Або ж команди настільки рівні, що поставити на перемогу когось одного – справжній ризик.

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Тоді варто звернути увагу на ставки на фору. Якщо простими словами, це штучна перевага однієї з команд, яка існує лише у вашій ставці, чи навпаки – допустиме відставання від суперника.

Розібратися пропонуємо на наочних прикладах – матчах Ліги Чемпіонів 16 – 17 березня. Наприклад, матч-відповідь між Манчестер Сіті й Боруссії з Менхенгладбаха.

Англійці тут виглядають очевидними фаворитами після перемоги в першому матчі з рахунком 0:2. Та й букмекери не бажають так легко віддавати свої гроші, тож коефіцієнт на перемогу "містян" буде мінімальним.

Інше діло – ставки на фору. Цілком імовірно, що Сіті вдруге поспіль обіграє Боруссію з різницею більш як в один м'яч. Тут для нас є непогана ставка на фору МанСіті -1,5. Букмекер Favbet дає на такий підсумок цікавий коефіцієнт 1,75.

При ставці на фору Манчестер Сіті -1,5 ми створюємо штучну перевагу Боруссії, але лише в нашій ставці. Тобто німці буцімто вже розпочинають матч за переваги в 1 м’яч, тож англійцям для перемоги нашої ставки слід вигравати у 2 й більше м’ячів.

Та цей тип ставок існує не лише для очевидних фаворитів. Так само його можна зручно застосовувати й щодо явних аутсайдерів. У цьому ж матчі букмекер пропонує непоганий коефіцієнт зі значенням 1,42 на фору +2,5 Боруссії.

Звісно, це дещо менше, ніж пропозиція щодо впевненої перемоги Сіті, але й менш ризиковано. Адже "містяни" для себе справу з виходом у наступний раунд практично вирішили в першому матчі, а попереду ще наступні матчі ЛЧ й АПЛ. Тож цілком можна очікувати впевненої перемоги в 1 – 2 м'ячі, але без розгрому.

Прогноз на матч Манчестер Сіті – Боруссія Менхенгладбах / Скриншот з сайту Favbet

До слова, аналогічна ситуація й з матчем Баварії та Лаціо, що відбудеться наступного дня. Після впевненої перемоги на виїзді з рахунком 1:4 німці вже майже в 1/4 фіналу, тож матч-відповідь буде дещо символічним.

При цьому, зважаючи на низькі коефіцієнти, букмекери знову очікують перемогу від підопічних Ганса-Дітера Фліка. Знову ж можна звернутися за допомогою до фори.

При коефіцієнті 1,34 на звичайну перемогу німецької команди Favbet пропонує значно цікавіші 1,54 на фору -1. При такій "круглій" ставці вам теж потрібна перемога у 2 й більше м'ячів, але в разі, якщо Баварія виграє з різницею лише в 1 гол, ставку вам просто повернуть.

Прогноз на матч Баварія – Лаціо / Скриншот з сайту Favbet

Також серед любителів спортивних прогнозів користується популярністю "перестраховочна" ставка на фору 0. З матчів Ліги Чемпіонів наступного тижня вона буквально створена для матчу між Челсі й Атлетіко.

У першому матчі "аристократи" з рахунком 0:1 перемогли суперника в Іспанії, тож тепер їм потрібно лише захистити результат у домашньому поєдинку. Не виключено, що команда Томаса Тухеля здобуде й домашню перемогу, але ж погодьтеся: доволі ризиковано, якщо ставити на це власні гроші.

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Саме тут дуже в пригоді буде ставка на фору 0 для Челсі. У такий спосіб ми створюємо чудову перестраховку для себе. У разі перемоги англійської команди, виграємо й ми.

Натомість якщо матч закінчиться в нічию, то ми просто повернемо свої гроші. До слова, Favbet на такий підсумок пропонує коефіцієнт 1,52.

Прогноз на матч Челсі – Атлетіко / Скриншот з сайту Favbet

Так само можна перестрахуватися й у матчі Реал Мадрид – Аталанта. "Галактікос" слід просто довести справу до кінця після виїзної перемоги 0:1, але зважаючи на невиразну першу гру, матч-відповідь можуть просто "засушити".

Тут навіть коефіцієнти практично ідентичні з попереднім матчем. На фору 0 від Реала Favbet пропонує непогані 1,48.

Аналогічну ставку можна зробити й на результат не всього матчу, а лише першої половини гри. З форою 0 Реала в першому таймі вам запропонують коефіцієнт 1,56. Для такої ставки на другий тайм коефіцієнт дещо нижчий – 1,50.

Прогноз на матч Реал Мадрид – Аталанта / Скриншот з сайту Favbet

Коли найкраще користуватися форою

Як ми вже зазначали, цей тип ставок доволі зручний у двох випадках: коли один з суперників настільки переважає, що коефіцієнт на його перемогу мінімальний, або ж коли обидва суперники настільки рівні, що перестраховка не завадить.

Тут варто слідкувати за статистикою, адже якщо команда звикла до мінімальних перемог, не ризикуючи зайвий раз, аби розгромити свого суперника, то й проти явного аутсайдера дуже очевидно, що гра буде такою ж.

І навпаки – якщо якась команда звикла знищувати своїх суперників, то й у грі проти порівняного рівного суперника, де вона з якихось причин буде фаворитом, теж не виключений розгром.