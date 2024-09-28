"Поранений звір є найнебезпечнішим": тренер Дюбуа про реванш із Джошуа

Дон Чарльз прокоментував можливе проведення реваншу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Тренер володоря пояса IBF побоюється Ей-Джея.

В ніч на 22 вересня Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа зустрілися у бою за абсолют. Ей-Джей програв супернику нокаутом.

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Чарльз про реванш

Тренер Дюбуа вважає, що у разі реваншу буде складний бій для всіх, оскільки Джошуа сильний і складний суперник.

Потрібно пам'ятати, що поранений звір є найнебезпечнішим. Тож до реваншу з Джошуа треба ставитися серйозно, забути про перший поєдинок і виходити, ніби знову на перший раунд,

– зазначив Дон Чарльз.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа погодився на проведення реваншу з Ентоні Джошуа у майбутньому.