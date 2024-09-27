27 вересня на офіційній сторінці чоловічого глянцевого журналу Playboy в інстаграмі вийшла світлина з Олександром Усиком. Боксер заперечив свою причетність до фотосесії у популярному виданні, про це повідомляє Ruthless Figters.

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Реакція Усика на своє фото у Playboy

Український чемпіон у надважкій вазі відреагував на свою світлину у популярному журналі Playboy. Усик коротко відповів на публікацію видання написавши у інстаграмі: "Брехня".

Промоутерська агенція Олександра Усика звернулась до пресслужби Playboy з проханням видали фото з боксером. Додавши до цього, що вони не мають права публікувати світлини зі спортсменом без попередньої домовленості.

Нагадаємо, що 21 грудня 2024 року Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в рамках реваншу за чемпіонські титули. Найочікуваніша подія року відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.