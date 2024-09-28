В ночь на 22 сентября Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа встретились в бою за абсолют. Эй-Джей проиграл сопернику нокаутом.

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Чарльз о реванше

Тренер Дюбуа считает, что в случае реванша будет сложный бой для всех, поскольку Джошуа сильный и сложный соперник.

Нужно помнить, что раненый зверь является самым опасным. Поэтому к реваншу с Джошуа надо относиться серьезно, забыть о первом поединке и выходить, будто снова на первый раунд,

– отметил Дон Чарльз.