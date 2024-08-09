Семен Новіков на шляху до фіналу Олімпіади-2024 здолав суперників із Данії, Грузії та Угорщини. У вирішальній сутичці за "золото" зустрічався із представником Ірану Алірезом Мохмадіпіані, якого і зміг перемогти, ставши олімпійським чемпіоном.

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Коментар Новікова про зміну громадянства

Семен Новіков – колишній член збірної України. У 2023-му році борець змінив громадянство та почав виступати під прапором Болгарії. У борця та української федерації були свої розбіжності.

Після здобуття олімпійського "золота" Семен вкотре прокоментував рішення про зміну громадянства.

Я почуваюся дуже добре. Болгарія дуже допомогла мені стати олімпійським чемпіоном. Я народився в Україні і почав тренуватиcя в Україні. І мені дуже подобається Україна, тому що це моя рідна країна. І мені дуже подобається Болгарія,

– розповів Новіков.

Зокрема на питання, чи вважає він, що зміна громадянства – це певний вид зрадництва, відповів, що для нього це нормальне явище.

Довідка. "Золото" – це перша олімпійська медаль у кар'єрі Новікова.

Нагадаємо, що Новіков уже висловлювався щодо свого українського походження.