"Звучить як погроза з минулого": що сказав путін при першій зустрічі з Шевченком

Колишній пресаташе ексголовного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков пригадав матч росія – Україна у 1999 році. Тоді в роздягальню до гравців національної команди прийшов владімір путін.

"Я тебе запам’ятав"

Васильков пригадав зустріч гравців української збірної з теперішнім президентом росії після матчу кваліфікації Євро-2000 росія – Україна (1:1). Він розповів, що путін сказав Шевченку.

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"путін після матчу заходив в роздягальню збірної України. Він тоді ще був не президентом, а прем’єр-міністром. Він подарував гравцям української збірної годинники, а також підійшов до Шеви та сказав: "Я тебе запам’ятав".

Тоді це звучало просто так, що він не цікавиться футболом, а Шевченко – відомий футболіст, який забив гол. А зараз це звучить як погроза з минулого", – сказав колишній пресаташе Шевченка.

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