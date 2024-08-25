Під час турніру ATP в Індіан-Веллс у італійського тенісиста Янніка Сіннера виявили низький рівень метаболіту клостеболу – стероїду, який може використовуватися для нарощування м'язової маси. Нещодавно італійця виправдали після розслідування і зняли з нього всі обвинувачення.

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Думка Джоковича щодо скандалу з Сіннером

Серб зазначив, що для подібних ситуацій вони заснували PTPA (Асоціація професійних тенісистів – 24 канал), яка завжди виступає за наявність справедливого і чіткого регламенту та стандартизований підхід до таких справ.

Він також висловив розуміння, що гравці розчаровані відсутністю послідовності і, як він зрозумів, справу оприлюднили одразу після закінчення розгляду, але минуло п'ять чи шість місяців відтоді, як новина дійшла до нього і його команди.

Тож так, у системі багато проблем. Ми бачимо відсутність стандартизованого, чіткого регламенту. Я можу зрозуміти почуття багатьох, хто сумнівається, що ставлення до всіх однакове. Сподіваюся, керівні органи в тенісі зможуть зробити висновки і виробити більш оптимальний підхід у майбутньому. По-моєму, очевидно, що мають відбутися загальні зміни,

– розповів Джокович.

Зокрема Новак висловив пропущення щодо можливого розв'язання питання за допомогою фінансів.

"Ви, напевно, знаєте, що у багатьох гравців, не буду називати нікого поіменно, були схожі або такі ж, майже такі ж справи, але результат у всіх був різний. Постає питання про те, чи у фінансах справа, чи може гравець заплатити значну суму грошей юридичній фірмі, щоб та ефективніше представляла б його чи її в суді? Я не знаю. У цьому вся справа чи ні? Я вважаю, що ми маємо колективно це розслідувати, вивчити систему і зрозуміти, як уникнути таких випадків. Маю на увазі не сам факт існування таких справ, а необхідність стандартизації, щоб до кожного гравця, незалежно від його рейтингу, статусу або біографії, ставилися однаково", – додав Новак Джокович.

Відзначимо, що глава Федерації тенісу Італії Анджело Бінагі став на захист Янніка Сіннера після критики через позитивний допінг.