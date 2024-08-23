Ще до початку розіграшу основної частини жіночих змагань він став історичним для України. На американських кортах зіграє рекордне число українок – сім тенісисток, пише 24 Канал.

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Історичний успіх українського тенісу

До основної сітки US Open напряму потрапили шість наших спортсменок: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Ще чотири українки мали змогу пробитися через кваліфікацію.

До фінального матчу відбору дісталася тільки Юлія Стародубцева. На її шляху до першого в кар'єрі виходу в основу американського "мейджора" стояла представниця Великої Британії Сонай Картал.

Уродженка Каховки програла перший сет, проте змогла зробити камбек та здобула перемогу з рахунком 2:6, 6:3, 6:3. Це дозволило Україні вперше в історії матиме сім представниць в основній сітці US Open.

Цікаво. Українські тенісистки вже втретє у 2024 році встановлюють національний рекорд за представництвом на "мейджорах". В основі Australian Open наша країна мала сім представниць, а на Вімблдоні – вісім.

З ким зіграють українські тенісистки

Марта Костюк – Маккартні Кесслер (США, WTA: 98)

Еліна Світоліна – Марія Лурдес Карле (Аргентина, WTA: 86)

Даяна Ястремська – Юле Німаєр (Німеччина, WTA: 100)

Ангеліна Калініна – Осеан Доден (Франція, WTA: 83)

Леся Цуренко – Пейтон Стернз (США, WTA: 47)

Катерина Байндль – Елізабетта Коччаретто (Італія, WTA: 64)

Юлія Стародубцева – Вікторія Азаренка ("нейтральна", WTA: 20)

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою US Open є американка Коко Гофф. У тогорічному фіналі вона здобула вольову перемогу над "нейтральною" Ариною Сабалєнко.