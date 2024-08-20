Під час турніру ATP в Індіан-Веллс у італійського тенісиста Янніка Сіннера виявили низький рівень метаболіту клостеболу – стероїду, який може використовуватися для нарощування м'язової маси. Друга проба також виявила низький показник.

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З Сіннера зняли обвинувачення

Після виявлення двох позитивних допінг-проб італійця відсторонили від змагань, однак Сіннер оскаржив це рішення і зумів повернутися до виступів на кортах.

Міжнародне агентство з тенісної доброчесності (ITIA) провело розслідування, за результатами якого, було встановлено, що сталося ненавмисне зараження цією речовиною. Фізіотерапевт використовував спрей, що продається в Італії без рецепта, через поріз на власній руці. Потім він проводив процедури для відновлення Янніка Сіннера, що призвело до ненавмисного забруднення. Клостебол часто зустрічається в засобах для лікування набряків і подразнень. Він входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства.

ITIA прийняло таке пояснення і визнало Сіннера невинним, проте він втратить рейтингові очки, отримані в Індіан-Веллс.

Довідка. Яннік Сіннер є першою ракеткою світу, випереджаючи серба Новака Джоковича.

Уточнимо, що Яннік Сіннер втратить 400 рейтингових очок і 325 000 доларів призових за перемогу в Індіан-Веллс.