Во время турнира ATP в Индиан-Уэллс у итальянского теннисиста Янника Синнера обнаружили низкий уровень метаболита клостебола – стероида, который может использоваться для наращивания мышечной массы. Недавно итальянца оправдали после расследования и сняли с него все обвинения.

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Мнение Джоковича относительно скандала с Синнером

Серб отметил, что для подобных ситуаций они основали PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов – 24 канал), которая всегда выступает за наличие справедливого и четкого регламента и стандартизированный подход к таким делам.

Он также выразил понимание, что игроки разочарованы отсутствием последовательности и, как он понял, дело обнародовали сразу после окончания рассмотрения, но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость дошла до него и его команды.

Поэтому так, в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированного, четкого регламента. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут сделать выводы и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти общие изменения,

– рассказал Джокович.

В частности Новак выразил пропуски относительно возможного решения вопроса с помощью финансов.

"Вы, наверняка, знаете, что у многих игроков, не буду называть никого поименно, были похожи или такие же, почти такие же дела, но результат у всех был разный. Возникает вопрос о том, или в финансах дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла бы его или ее в суде? Я не знаю. В этом все дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации, чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково", – добавил Новак Джокович.

Отметим, что глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги встал на защиту Янника Синнера после критики из-за положительного допинга.