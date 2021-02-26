Найстаріший чемпіон світу та бій з Ф'юрі: умови повернення Володимира Кличка на ринг

Джерело:інстаграм Олександра Красюка
44-річний Володимир Кличко все ще може повернутись на ринг. У легенди боксу є ще дві незавершені справи на ринзі.
Промоутер Олександр Красюк провів прямий ефір у соцмережах, у якому розповів про те, що може повернутись Володимира Кличка на ринг. Легендарний українець провів свій останній бій ще у 2017 році, у якому поступився Ентоні Джошуа.
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Володимир Кличко неодноразово ділився з українськими вболівальниками своє чудовою фізичною формою. Боксер ділився відео з тренувань у своїх соцмережах.
За словами промоутера, Володимир ще сам точно не знає, чи буде повертатись на ринг.
Він говорив, що єдина мотивація – увійти в історію найстаршим чемпіоном світу. А в кінці 2021 року Володимир стане старшим, ніж рекордсмен Джордж Форман. І ще є незакінчена справа у Кличка. Це Тайсон Ф'юрі,
– заявив Красюк.
До слова, Кличко та Тайсон Ф'юрі вже раніше зустрічались на одному ринзі. Ставалось це у 2015 році в німецькому Дюссельдорфі. Перемогу за одноголосним рішенням здобув британець, а для українця ця поразка стала першою за 11 років та 4-ю у кар'єрі.