Легендарний український супертяж Володимир Кличко, який завершив професійну кар'єру у 2017 році, продовжує підтримувати свою форму.

Володимир Кличко поділився в інстаграмі відео зі своїх спарингів. Кличко-молодший як завжди перебуває в неймовірній фізичній формі, це добре помітно.

До слова: Евандер Холіфілд провів вогняне тренування з Володимиром Кличком: фото

"Щоденна рутина", – написав Володимир.

Відео з тренування Володимира Кличка

Володимир Кличко може повернутися у ринг?

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.