Чекаємо повернення: 44-річний Володимир Кличко показав відео зі спарингу
Легендарний український супертяж Володимир Кличко, який завершив професійну кар'єру у 2017 році, продовжує підтримувати свою форму.
Джерело:24 канал
Володимир Кличко поділився в інстаграмі відео зі своїх спарингів. Кличко-молодший як завжди перебуває в неймовірній фізичній формі, це добре помітно.
До слова: Евандер Холіфілд провів вогняне тренування з Володимиром Кличком: фото
"Щоденна рутина", – написав Володимир.
Відео з тренування Володимира Кличка
Володимир Кличко може повернутися у ринг?
Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.
Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
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