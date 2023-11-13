Промоутер Усика сказав, що не так з фізичною формою Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, поділився думками щодо поєдинку Тайсона Ф’юрі з Френсісом Нганну. Він вказав на прогалини "Циганського короля".

Олександр Красюк натякнув, що Ф'юрі перед поєдинком з Нганну був у ненайліпшій формі. Мовляв, боксер замало готувався до поєдинку у залі.

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Красюк про фізичну форму Ф'юрі

"Я чув багато чуток, що Тайсон Ф’юрі готується якнайкраще. Але коли ви дивитеся на чиєсь тіло, то можете зрозуміти, тренувалась людина чи відпочивала у тренажерному залі. Немає значення, як ви їсте або скільки ви спите, але якщо робите це постійно протягом кількох місяців, то точно побачите результат", – зауважив промоутер.

У Тайсона Ф’юрі не було такого відчуття дистанції в бою проти Нганну, будь-який тренер скаже вам, що це перша ознака того, що боєць не проводив жодного спарингу,

– сказав Красюк.

За словами промоутера, Ф'юрі просто не зміг підібрати дистанцію, щоб вдарити суперника. Було або занадто далеко, або занадто близько, додав Красюк.

Коли Ф'юрі вийде на ринг проти Усика

Через останній поєдинок Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Усика. Очікувалося, що бій відбудеться 23 грудня.

Однак глава K2 Promotions заговорив про травму британця, хоча команда українця не погоджувалась на перенесення абсолюту. У бою проти Нганну Тайсон побував у нокдауні та отримав два розсічення.

Відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер заявив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у лютому 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У контракті на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі є пункт про реванш. За його результатами, переможець володітиме не всіма, а тільки 3 поясами.

Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув "Циганський король", який побував у нокдауні.