Украинский теннисист Сергей Стаховский был одним из первых спортсменов, ушедших в ВСУ после полномасштабного вторжения россии. Также он помогает Украине и в гуманитарном плане.

Читайте также Война совсем рядом: лучшая теннисистка мира призвала объединиться вокруг Украины

Уже восемь лет он живет в Будапеште вместе с семьей. Не изменила их восприятие Венгрии и война, несмотря на то, что эта страна является главным лоббистом россии в Евросоюзе.

Сергей рассказал об отношении венгров к Украине. Теннисист не боится критиковать премьер-министра Виктора Орбана за пророссийскую позицию.

"Я здесь живу, здесь жена и дети. На самом деле, Венгрию нужно делить на людей и власть. Конечно, власть делает здесь мини-россия в Венгрии. Они сильно манипулируют и контролируют медиа. Но 24 февраля я почувствовал невероятную поддержку народа. Все мои знакомые в Венгрии написали, предоставляли квартиры и деньги. Они как народ не такие антиукраинские, но непосредственно их власть – это уже другая тема. Не все, но большое количество венгров переживает за Украину из-за того, что у нас идет война".

Здесь власть пророссийская, они являются сателлитом россии в Шенгенской зоне. Не нужно говорить, что Венгрия – проукраинское государство. Не могу понять, ведь Орбан пришел к власти на антикоммунистических и антисоветских эпитетах, которые он пропагандировал. А теперь он просто скатился назад и копирует стиль путина,

– заявил Стаховский.

За свою карьеру Сергей выиграл четыре трофея и заработал более 5,5 миллионов долларов призовых. Недавно Стаховский присоединился к программе помощи украинским детям , потерявшим родителей из-за войны.