Гонка життя: що чекає Юлію Джиму на чемпіонаті світу з біатлону-2021

Українські біатлоністи не хапають зірок з неба у сезоні-2020/2021. Однак складний сезон може увінчатися нерядовою подією для наших біатлоністів. Вдруге поспіль українка Юлія Джима поведе боротьбу за малий Кришталевий глобус. І вдруге це станеться на чемпіонаті світу з біатлону.

Джерело: 24 канал

Щосезону біатлоністи беруть участь у Кубку світу, який складається з декількох етапів, та чемпіонаті світу. Відповідно до виступу спортсменів ведеться загальний залік та окремий для кожної дисципліни:

мас-старт;

спринт;

гонка переслідування;

індивідуальна гонка.

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Відтак біатлоністи розігрують великий Кришталевий глобус, який вручається переможцю загального заліку. Ще розігрують чотири так звані малі Кришталеві глобуси за перемогу у певній дисципліні, наприклад, індивідуальній гонці.

Як і в попередньому сезоні, Юлія Джима претендує на малий Кришталевий глобус в індивідуальних гонках.

У минулому сезоні Джима перед останньою "індивідуалкою", хоч і була четверта у заліку, однак відставання від першого місця складало 9 очок.

Для Джими був простий розклад: слід було виграти гонку та надіятися на відносно блідий виступ суперниць.

На жаль, Юля провалила "індивідуалку" на чемпіонаті світу в Антхольці та посіла тільки 10-е місце у заліку індивідуальних гонок.

Довжина дистанції 15 кілометрів для жінок. Гонка складається з п'яти кіл та чотирьох вогневих рубежів. Біатлоністи стартують з інтервалом від 30 секунд до 1 хвилини. На відміну від інших індивідуальних дисциплін, за промах у такій гонці біатлоніст карається штрафною хвилиною. Що потрібно Джимі для перемоги?

Індивідуальна гонка – одна з коронних дисциплін Джими. Вона чотири рази підіймалася на подіум в "індивідуалках" – одна перемога, два срібла та одна бронза. Що цікаво, досі єдина перемога Джими в особистих гонках сталася у 2018 році на Кубку світу в Поклюці (Словенія).

Наразі лідеркою заліку індивідуальних гонок є італійка Доротея Вірер, яка проводить не надто переконливий сезон. Вірер випереджає Джиму на 18 очок.



Юлія Джима / Фото GETTY IMAGES

Відтак, якщо орієнтуватися на Вірер, то українці потрібно вигравати гонку та надіятися, що Вірер фінішує не вище 5-го місця.

Обійти Вірер попри слабку форму італійки буде складно. Доротея 5 разів за свою кар’єру вигравала індивідуальні гонки.

У цьому сезоні вона виграла "індивідуалку" в Контіолахті та посіла 4-е місце в Антхольці.

Окрім того, Джимі не треба забувати про "акул" біатлону, які в заліку позаду неї. Зокрема, француженка Анаїс Шевальє-Буше, німкеня Деніз Херманн. Також прогресує австрійка Ліза-Тереза Хаузер.

Через щільність у заліку позиції усіх біатлоністок можуть сильно перемішатися. Зокрема, Джима всього на 5 очок випереджає Шевальє-Буше.

Символічно те, що Джимі добре знайома траса в Поклюці. Як було сказано вище, саме у Словенії українка здобула свою єдину перемогу. У тій гонці Вірер фінішувала 7-ю. Цього року Джима влаштує такий підсумковий результат.

Розподіл очок в індивідуальній гонці

Місце Очки Місце Очки Місце Очки Місце Очки 1 60 11 30 21 20 31 10 2 54 12 29 22 19 32 9 3 48 13 28 23 18 33 8 4 43 14 27 24 17 34 7 5 40 15 26 25 16 35 6 6 38 16 25 26 15 36 5 7 36 17 24 27 14 37 4 8 34 18 23 28 13 38 3 9 32 19 22 29 12 39 2 10 31 20 21 30 11 40 1

Індивідуальна гонка на чемпіонаті світу відбудеться 16 лютого.

Цей біатлонний сезон надзвичайно складний для українців. Через карантинні обмеження наші біатлоністи не змогли провести повноцінну підготовку до сезону. Як наслідок – всього одна медаль за 7 етапів Кубка світу. Втім, медаль здобула саме Джима.

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Хай там як, козирем Джими повинна стати впевнена стрільба. Один-два промахи в індивідуальній гонці ховають шанси біатлоністок. Тому Юлія, яка в сезоні-2020/2021 тішить влучністю (100% точності в індивідуальних гонках), повинна вкотре впевнено відпрацювати на стрільбі.

Чому стрільба важлива? Швидкість – не сильна сторона Юлії. Наприклад, в успішній "індивідуалці" в італійському Антхольці Джима єдиною відстрілялася чисто. Однак гонку виграла Хаузер, яка допустила один промах та отримала штрафну хвилину.



Юлія Джима / Фото GETTY IMAGES

На фініші перевага австрійки над Джимою складала 43 секунди. Тобто на дистанції вона виграла у Джими майже дві хвилини. Доротея Вірер також була кращою на дистанції за Джиму. Вона отримала 2 штрафні хвилини до свого часу, але на фініші її відставання складало 1 хвилину та 15 секунд.

Ще більший контраст у порівнянні з гонкою у Контіолахті. Джима та Вірер відстрілялися чисто, але на фініші Юля програла італійці 2 хвилини. Наша біатлоністка навіть програла дівчатам, які мали по дві хвилини штрафу – Ханні Еберг, Дінарі Алімбековій та Шевальє-Буше.

Втім, є й позитивний момент. Юля здійснила прогрес у порівнянні з першою гонкою сезону. Українські біатлоністи славляться тим, що додають упродовж сезону та виходять на свій пік якраз під чемпіонат світу. Та надіятися на невдалу стрільбу Вірер у Поклюці все ж доведеться…

Результати Джими в Поклюці

Мас-старт-2019/2020 – 25 місце

Індивідуальна гонка-2019/2020 – 14 місце

Індивідуальна гонка-2018/2019 – 1 місце

Спринт-2018/2019 – 20 місце

Гонка переслідування-2018/2019 – 24 місце

Спринт-2014/2015 – 59 місце

Гонка переслідування-2014/2015 – 33 місце

Мас-старт-2014/2015 – 23 місце

Спринт-2013/2014 – 31 місце

Гонка переслідування-2013/2014 – 30 місце

Мас-старт-2013/2014 – 9 місце

Спринт-2012/2013 – 33 місце

Гонка переслідування-2012/2013 – 30 місце

Тільки два представники України вигравали малі Кришталеві глобуси. І це тільки додає значущості можливому історичному успіху Джими, але й водночас тисне на українку.

Першою українкою, яка виграла глобу була легендарна Олена Зубрилова. У сезоні 1998/1999 Зубриловій вдалося виграти два малі Кришталеві глобуси у заліку мас-старті та гонка переслідувань.

Зубрилова могла оформити хет-трик, але посіла друге місце у заліку спринті.

Також Олена ледь не стала першою українкою, яка виграла великий Кришталевий глобус. Зубрилова програла в загальному заліку шведці Магдалені Форсберг всього 11 очок.

У наступному сезоні всього 5 балів не вистачило Олені Петровій, щоб виграти глобус у мас-старті.

Після цього українським вболівальникам довелося чекати до сезону 2006/2007, в якому на малий Кришталевий глобус претендувала Оксана Хвостенко.

Оксані Хвостенко не вистачило 21 балу, щоб обігнати в заліку мас-стартів легендарну німкеню Катю Вільхельм.

У сезоні 2010/2011 вже Валентині Семеренко забракло 14 очок, щоб стати найкращою в індивідуальних гонках.

Поки свого другого володаря Кришталевого глобуса Україна отримала у 2015 році. Сергій Семенов став найкращим в індивідуальних гонках. Сергій випередив легендарного француза Мартена Фуркада, норвежців Еміля Свендсена та Йоганнеса Бьо. Таким чином Семенов став першим українським біатлоністом, який виграв малий Кришталевий глобус серед чоловіків.



Сергій Семенов / Фото biathlon.com.ua

Сезон-2014/2015 міг бути більш знаковим для України, адже Валентина Семеренко зупинилася за крок від виграшу Кришталевого глобусу в мас-старті. Валентина програла німкені Францисці Пройс всього 8 очок.

У сезоні 2017/2018 українки знову були близькі, щоб виграти малий Кришталевий глобус. На цей раз Юлія Джима в індивідуальних гонках програла білорусці Надії Скардіно всього 5 очок.

Нарешті у сезоні 2019/2020 Джима знову претендувала, щоб стати найкращою у заліку індивідуальних гонок. Та, як було сказано вище, поступилася через невдалий виступ в Антхольці на чемпіонаті світу.