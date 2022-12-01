Вписав ім'я в історію: Щенсни – третій воротар, який відбив два пенальті на ЧС
Воротар збірної Польщі Войцех Щенсни став справжнім героєм поєдинку проти Аргентини. Наприкінці першого тайму голкіпер врятував свою команду від неминучого голу.
Збірна Польщі програла матч третього туру ЧС-2022 Аргентині (0:2), але вийшла до 1/8 фіналу завдяки кращій різниці м'ячів.
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В цьому є велика заслуга голкіпера "Кадри" Войцеха Щенсни. У першому таймі поляк ловив все, що летіло у ствір воріт. На 39-й хвилині матчу воротар Ювентуса створив справжній подвиг, відбивши пенальті від Ліонеля Мессі.
Войцех Щенсни відбив пенальті від Мессі / twitter.com/fifaworldcup
Це вже другій одинадцятиметровий на ЧС, який взяв 32-річний поляк. У матчі другого туру проти Саудівської Аравії (2:0) Войцех відбив пенальті від Салема Аль-Давсарі.
Щенсни пише історію
Войцех повторив досягнення свого земляка Томашевського (Польща) на ЧС-1974, а також американця Фріделя на ЧС-2002. Таким чином Щенсни став третім голкіпером в історії, який відбив два пенальті на Мундіалях.
Нагадаємо, що на ЧС-2022 Войцех Щенсни провів три матчі, у двох з яких зберіг ворота "сухими". Пропускав голи поляк тільки від аргентинців.Важливо! В 1/8 фіналу збірна Польщі зіграє проти чинних чемпіонів світу французів. Гра відбудеться 4 грудня о 17:00.