Щедра душа: арбітр призначив 4 пенальті за 42 хвилини у матчі Ліги чемпіонів – відео

Севілья 14 вересня приймала Зальцбург у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Вже у першому таймі суддя вирішив призначити свою серію пенальті.

Серія пенальті під час матчу

Білорус Олексій Кульбаков був головним арбітром зустрічі Севілья – Зальцбург. Вже у першому таймі суддя вирішив додати видовищності гри та призначив аж чотири пенальті – по два у ворота кожної команди.

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Перший 11-метровий удар був вже на 13-й хвилині. Однак Карім Адейємі не реалізував пенальті у ворота господарів.

Не минуло і десяти хвилин, як суддя знову вказав на позначку. Цього разу гості таки скористались чудовим шансом розмочити нулі на табло. Гол забив Лука Сучіч. Ще до перерви все той же Сучич міг оформити дубль. Але цього разу фортуна була не на стороні півзахисника Зальцбурга.

Усі думали, що команди підуть на перерву за мінімальної переваги гостей. Але наприкінці тайму був призначений вже четвертий удар із 11 метрів, тепер вже у ворота гостей. Іван Ракітіч взявся виконувати удар та не прогадав – 1:1.

До слова, матч так і завершився мировою 1:1. У паралельному поєдинку групи G Лілль та Вольфсбург зіграли внічию.

Після відпочинку арбітр з Білорусі вже не призначав пенальті. Схоже, що у судді закінчився свій же ліміт 11-метрових за гру. Суддя таки знову з'явився у грі. Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі грубо сфолив та побачив перед собою другу жовту картку, яка автоматично перетворилась у червону. Господарі з 50-ї хвилини були змушені грати у меншості.

Севілья – Зальцбург відеоогляд