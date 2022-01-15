Ще один топ-матч АПЛ можуть перенести через коронавірус

Черговий матч в Англії перебуває на межі переносу. Арсенал направив офіційний запит керівництву АПЛ із проханням перенести матч 22-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема.

У таборі "канонірів" багато травмованих футболістів, а погіршує ситуацію COVID-19, який діагностували у низки гравців. Поєдинок Тоттенхем – Арсенал запланований на 16 січня.

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В Тоттенхемі здивовані таким станом речей, тому що вважають, що в Арсеналі немає епідемії коронавірусу.

Турнірне становище Тоттенхему та Арсеналу