У таборі "канонірів" багато травмованих футболістів, а погіршує ситуацію COVID-19, який діагностували у низки гравців. Поєдинок Тоттенхем – Арсенал запланований на 16 січня.
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В Тоттенхемі здивовані таким станом речей, тому що вважають, що в Арсеналі немає епідемії коронавірусу.
Турнірне становище Тоттенхему та Арсеналу
- Тоттенхем під керівництвом Антоніо Конте в АПЛ ще не програвав. Це найкращий безпрограшний тренерський старт у "шпор" в епоху АПЛ.
- Наразі підопічні Артети розташовуються на 5-й сходинці АПЛ, випереджаючи Тоттенхем лише на два очки, але у команди Конте є ще дві гри у запасі.