Ще один гравець Динамо захворів на COVID-19: він пропустив гру з Зорею
Джерело:24 канал
Київське Динамо не змогло перемогою завершити першу частину сезону УПЛ. Напередодні матчу з Зорею у складі "біло-синіх" виявили другий випадок захворювання на коронавірус.
COVID-19 у Динамо
Коронавірус продовжує бити по складу Динамо. Слід за Томашом Кендзьорою позитивний тест на COVID-19 отримав Володимир Шепелєв.
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Через цю причину півзахисник не потрапив у заявку команди на домашню гру з Зорею. Про це повідомив коментатор матчу Роман Бебех.
Вже вдруге за останні місяці
Шепелєв лише місяць тому перехворів на коронавірус. І вже знову відправився на самоізоляцію. Футболіст не є гравцем основи, але Мірча Луческу часто випускає півзахисника з лави для запасних.До слова. У сезоні-2021/2022 Шепелєв відіграв у біло-синій футболці 14 поєдинків, у яких запам'ятався однією результативною передачею.
Відзначимо, що Кендзьора через позитивний тест не допоміг Динамо в останньому матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
- Київський клуб завершив першу частину сезону мировою 1:1. Кияни посідають друге місце. Підопічні Луческу поступаються лише двома очками Шахтарю.
- "Біло-сині" провалили груповий етап Ліги чемпіонів – одне очко, один гол та останнє місце у групі Е.