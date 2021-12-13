Ще один гравець Динамо захворів на COVID-19: він пропустив гру з Зорею

Київське Динамо не змогло перемогою завершити першу частину сезону УПЛ. Напередодні матчу з Зорею у складі "біло-синіх" виявили другий випадок захворювання на коронавірус.

COVID-19 у Динамо

Коронавірус продовжує бити по складу Динамо. Слід за Томашом Кендзьорою позитивний тест на COVID-19 отримав Володимир Шепелєв.

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Через цю причину півзахисник не потрапив у заявку команди на домашню гру з Зорею. Про це повідомив коментатор матчу Роман Бебех.

Вже вдруге за останні місяці

Шепелєв лише місяць тому перехворів на коронавірус. І вже знову відправився на самоізоляцію. Футболіст не є гравцем основи, але Мірча Луческу часто випускає півзахисника з лави для запасних.

. У сезоні-2021/2022 Шепелєв відіграв у біло-синій футболці 14 поєдинків, у яких запам'ятався однією результативною передачею.

Відзначимо, що Кендзьора через позитивний тест не допоміг Динамо в останньому матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.