COVID-19 в Динамо
Коронавирус продолжает бить по составу Динамо. След за Томашом Кендзерой положительный тест на COVID-19 получил Владимир Шепелев.
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По этой причине полузащитник не попал в заявку команды на домашнюю игру с Зарей. Об этом сообщил комментатор матча Роман Бебех.
Уже второй раз за последние месяцы
Шепелев всего месяц назад переболел коронавирусом. И уже снова отправился на самоизоляцию. Футболист не является игроком основы, но Мирча Луческу часто выпускает полузащитника со скамейки для запасных.
Отметим, что Кендзера из-за положительного теста не помог Динамо в последнем матче Лиги чемпионов против Бенфики.
- Киевский клуб завершил первую часть сезона мировой 1:1. Киевляне занимают второе место. Подопечные Луческу уступают лишь два очка Шахтеру.
- "Бело-синие" провалили групповой этап Лиги чемпионов – одно очко, один гол и последнее место в группе Е.