COVID-19 в Динамо

Коронавирус продолжает бить по составу Динамо. След за Томашом Кендзерой положительный тест на COVID-19 получил Владимир Шепелев.

Смотрите также Фанаты указали Луческу "бежать" из Динамо после провала в ЛЧ: фото баннера

По этой причине полузащитник не попал в заявку команды на домашнюю игру с Зарей. Об этом сообщил комментатор матча Роман Бебех.

Уже второй раз за последние месяцы

Шепелев всего месяц назад переболел коронавирусом. И уже снова отправился на самоизоляцию. Футболист не является игроком основы, но Мирча Луческу часто выпускает полузащитника со скамейки для запасных.

К слову. В сезоне-2021/2022 Шепелев сыграл в бело-синей футболке 14 поединков, в которых запомнился одной результативной передачей.

Отметим, что Кендзера из-за положительного теста не помог Динамо в последнем матче Лиги чемпионов против Бенфики.